Названы первые признаки сердечного приступа Кардиолог Серебрянский: на приближение сердечного приступа укажут боли в сердце и головокружение

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Боли в сердце, головокружение, холодный пот и даже обморок могут свидетельствовать о развитии сердечного приступа, рассказал в беседе с «Москвой 24» кардиолог заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский. Врач напомнил, что при таком приступе возникают боли в сердце, в области грудины. По его словам, чем быстрее будет оказана помощь, тем больше шансов спасти человеку жизнь.

Эти боли сопровождаются холодным потом, головокружением, повышением артериального давления, обморочным состоянием и даже падением. То есть если эти боли застали человека за ходьбой, это может быть головокружение и падение, — сказал Серебрянский.

Кардиолог пояснил, что при сердечном приступе боли могут быть сжимающие и колющие. «Такие боли очень много уносят жизней», подчеркнул он, добавив, что, при появлении симптомов приступа необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь.

Врач-терапевт Алексей Хухрев ранее рассказал, что при боли в груди нужно исключить физическую активность и ни в коем случае не заниматься самолечением. Он отметил: физические нагрузки в такой ситуации могут вызвать инфаркт, а использование некоторых медикаментов — спровоцировать сердечный приступ и привести к смерти.