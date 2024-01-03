Стало известно об изменениях в организме спустя месяц без алкоголя The Sun: месяц без употребления алкоголя снижает риск развития диабета и цирроза

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Отказ от употребления алкоголя приводит ко множеству положительных изменений в организме человека: от улучшения качества кожи до потери лишнего веса, сообщает The Sun со ссылкой на научные исследования. По информации издания, уже через месяц снижается риск развития диабета и цирроза печени, а спустя год улучшается качество сна.

Как пишет The Sun, токсины из организма после употребления алкоголя полностью выводятся лишь спустя два-три дня. Тем не менее уровень дофамина в этот период остается на низком уровне, из-за чего человек может быть раздражительнее, чем обычно.

Через пять дней после отказа от алкоголя восстанавливается стул, а через семь — возвращается хорошее настроение. Уже спустя две недели начинает восстанавливаться водный баланс кожи, что приводит к улучшению ее качества.

Один месяц без алкоголя снизит риск развития диабета и цирроза печени, а также приведет к здоровому похудению. Это станет возможным благодаря восстановлению уровня сахара и холестерина в крови. Когнитивные функции также заметно улучшатся: сознание станет более ясным, а способность к усвоению новой информации повысится в разы.

Год трезвости устранит симптомы абстиненции, а также приведет к улучшению качества сна. При этом кожа, волосы и зубы станут более здоровыми, а уровень энергии заметно повысится.

Психиатр-нарколог Василий Шуров ранее предупредил, что не стоит участвовать в соревнованиях с сильно пьющими родственниками, так как они, скорее всего, привыкли злоупотреблять алкоголем и стараются напоить всех. По словам специалиста, утром такому человеку ничего не будет, а тот, кто перепил, будет страдать из-за похмельного синдрома.