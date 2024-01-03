Названа опасность соревнований с пьющими родственниками на Новый год Нарколог Шуров: соревнования с пьющими родственниками вызовут похмелье утром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не стоит участвовать в соревнованиях с сильно пьющими родственниками, так как они, скорее всего, привыкли злоупотреблять алкоголем и стараются напоить всех, заявил РИАМО психиатр-нарколог Василий Шуров. По словам специалиста, утром такому человеку ничего не будет, а тот, кто перепил, будет страдать из-за похмельного синдрома.

Если есть какой-то такой сильно пьющий родственник, который всех баламутит, подливает — не надо с ним играть в соревнования, — сказал Шуров.

Он отметил, что целью такого человека является напоить всех окружающих, чтобы самому смотреться не так плохо на фоне остальных. При этом для непьющих людей подобные конкурсы особенно чреваты — у них будет сильный постинтоксикационный синдром похмелья.

Им будет очень плохо, а алкоголик отряхнется, выпьет стопку и пойдет дальше, — отметил нарколог.

Шуров призвал не терять рассудок при принятии решений, а также напомнил, что печень способна перерабатывать не более 10 миллилитров чистого спирта в час — все, что будет выпито сверх, вызовет последствия от интоксикации.

Ранее Шуров посоветовал не запасаться большим количеством алкоголя на период новогодних праздников, не устраивать запои и обжорства. По мнению специалиста, все это приведет к диетическому и алкогольному срыву. Вместо этого лучше запланировать активную программу на время праздников.