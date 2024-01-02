Нарколог рассказал, как избежать диетического и алкогольного срыва Нарколог Шуров: прогулки помогут избежать диетического и алкогольного срыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе длинных новогодних праздников не нужно планировать запои и обжорства, а также закупать ящиками алкоголь, рассказал NEWS.ru нарколог, психиатр Василий Шуров. По его словам, все это приводит к диетическому и алкогольному срыву. Чтобы этого избежать, нарколог посоветовал запланировать активную программу на праздничные дни.

Праздники очень длинные, запланируйте визиты к родителям, активную программу, походы на каток, театр, гуляйте в парках, в лесу, спорт. Не сидите тупо перед телевизором и не упивайтесь. Алкоголь минимизировать, важно помнить обо всех болячках. Лучше чуть-чуть выпить легкого, не надо планировать выпить много. Чередуем с активной программой, — сказал Шуров.

Нарколог напомнил, что в новогодние праздники смертность возрастает в четыре раза. Хороший сон, релаксация, здоровое и обильное питание, прогулки являются секретом успешного отдыха.

Ранее Шуров заявил, что алкоголь стоит пить не более 10 миллилитров в час, чтобы потом не страдать от похмелья. По его словам, снизить негативное влияние алкоголя поможет небольшая физическая активность — танцы или прогулка. Если все же похмелье застанет на следующий день, то от головной боли стоит принять лекарство и пить как можно больше воды.