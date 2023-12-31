Нарколог рассказал, как быстро и эффективно избавиться от похмелья Нарколог Шуров: чтобы избежать похмелья, надо пить не более 10 мл алкоголя в час

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алкоголь стоит пить не более 10 миллилитров в час, чтобы потом не страдать от похмелья, рассказал NEWS.ru нарколог, психиатр Василий Шуров. Также, по его словам, снизить негативное влияние алкоголя поможет небольшая физическая активность — танцы или прогулка.

Наша печень может перебарывать 10 миллилитров чистого алкоголя в час. Это примерно 50 миллиграммов водки или больше слабого алкоголя. Соответственно, при злоупотреблении люди сталкиваются с постинтоксикационным синдромом. Чтобы не страдать от похмелья, стоит контролировать количество выпитого алкоголя. Во время застолья также стоит делать перерывы и заняться физической активностью, например, потанцевать или немного прогуляться на улице, — уточнил специалист.

Врач объяснил, что такая необременительная физическая нагрузка позволит не нагружать желудок и следовать правилу — не больше 10 миллилитров в час. Если все же похмелье застанет на следующий день, то от головной боли стоит принять лекарство и пить как можно больше воды. При большой потере жидкости повышается риск развития тромбоза, напомнил специалист.

Ранее в Роскачестве посоветовали перед употреблением алкоголя съесть картошку, жирную рыбу, орехи или зелень. Эти продукты замедлят опьянение и уберегут от похмелья на следующий день. Также рекомендуется выпить четыре-пять таблеток активированного угля или другого адсорбента, уточнили в ведомстве. Также в Роскачестве призвали не мешать алкогольные напитки и избегать коктейлей, поскольку в них содержится много сахара. «Повышать» же или «понижать градус», по словам специалистов, не так важно.