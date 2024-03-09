Стало известно, есть ли связь между раком мозга и телефонами EI: мобильные телефоны не увеличивают риск рака мозга

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Частые разговоры по мобильному телефону не повышают риска образования опухолей в головном мозге, сообщает Environment International, ссылаясь на соответствующее исследование. Проводилось оно по заказу Всемирной организации здравоохранения и Евросоюза. В рамках исследования ученые изучили данные более 250 тысяч пользователей мобильных телефонов.

Участники подробно отвечали на вопросы об использовании мобильного телефона, после чего ученые проверили их медицинские карты. Сопоставив факты, эксперты пришли к выводу, что мобильные телефоны не провоцируют рак мозга, как предполагалось прежде.

К примеру, в 2011 году Институт исследований рака ВОЗ классифицировал радиочастотные волны как «возможно канцерогенные», однако приводимые доказательства были менее надежными. Авторы новой работы, как говорится в публикации, учли опыт коллег. На данный момент исследование продолжается с целью оценки долгосрочных рисков.

Ранее сообщалось, что употребление пива, вина или спелых фруктов снижает риск развития рака. Хотя злоупотребление алкоголем вредит здоровью, содержащийся в некоторых напитках диацетил действует по аналогии с лекарственными препаратами, которые используются для лечения онкологических заболеваний. Вещество содержится в ферментируемых пищевых продуктах и является одним из самых популярных ароматизаторов в мире.