Сомнолог рассказала, как просыпаться с утра бодрым и выспавшимся

https://static.news.ru/photo/ad8fd0b8-e0f8-11ea-9a49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victoria_Borodinova /pixabay.com

Невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала, как максимально восстановить силы за ночь.

По словам врача, важно не только спать достаточное количество часов, но и просыпаться в определённую стадию сна, после завершения цикла.

Идея определения идеального времени пробуждения основывается на том, что в конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него, появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению как никогда. Именно поэтому вам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло, распахнуть его, — приводит слова сомнолога радио Sputnik.

Качественно определить стадии и циклы сна можно только с помощью исследования — полисомнографии. Однако есть средства, которые помогут узнать стадии сна и в домашних условиях — специальные приложения, умные часы, фитнес-браслеты и похожие гаджеты.

В плане медицинского определения стадий сна и фаз сна гаджеты уступают медицинским приборам по нескольким причинам. У гаджетов каналов, по которым поступает информация о качестве сна, меньше, чем в «золотом стандарте» полисомнографии. Для сравнения: медики используют 14 каналов определения стадии сна, а в гаджетах их значительно меньше. Точность определения сна у гаджетов страдает, но они становятся всё более точными. Они анализируют косвенные параметры с помощью нейросетей, и этот механизм постоянно совершенствуется, — процитировали Елену Царёву на портале.

Кроме того, есть и более доступный и проверенный способ улучшить качество сна: нужно вставать и засыпать в одно время. По словам врача, на выстраивание режима уйдёт до 1,5 недели, зато потом организм будет самостоятельно легко пробуждаться за пять минут до будильника.

Как писал NEWS.ru ранее, американский эксперт по сну Дженнифер Л. Мартин из Калифорнийского университета рассказал, что нужно сделать, чтобы заснуть в случае внезапного пробуждения среди ночи. Он пояснил, что не стоит во время пробуждения смотреть на часы. Также эксперт советует не использовать компьютер, смартфон и избегать света. По словам специалиста, во время пробуждения ночью лучше почитать книгу или полистать журнал.