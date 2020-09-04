Собянин предложил журналистам пройти вакцинацию от COVID одними из первых

https://static.news.ru/photo/b5032dd6-ef4e-11ea-b209-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что журналисты смогут одними из первых пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, включив их в группу повышенного риска.

Какие-то партии будут поступать уже в этом году, скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, и, может, журналисты, которые на передовой, — приводит его слова РИА Новости.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей.

4 сентября первая партия вакцин по COVID-19 уже поступила в поликлиники.