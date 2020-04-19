Медики назвали шесть причин каждый день есть сельдерей

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Антиоксиданты и питательные вещества, которые содержатся в стебле сельдерея, приносят большую пользу для здоровья. Врачи назвали причины, почему его стоит употреблять в пищу каждый день, пишет «МедикФорум».

Сельдерей поддерживает иммунную систему

В нём содержатся танин, сапонин, селинен, лимонен, кемпферол и п-кумаровая кислота, витамины А и С. Все они являются сильными антиоксидантами, которые укрепляют иммунную систему.

Помогает в борьбе с воспалением

Дело в том, что в сельдерее содержится апигенин. Он восстанавливает иммунный баланс и облегчает боль в суставах, которую вызывает ревматоидный артрит, подагра и остеоартрит.

Снижает артериальное давление

Сельдерей содержит фталид. Он помогает снизить высокий уровень холестерина и сахара в крови. Фталид также улучшает кровообращение, позволяя кровеносным сосудам расширяться и открывать путь для большего кровотока.

Помогает избежать обезвоживания

Сельдерей на 95% состоит из воды. Несколько стеблей, особенно в жаркий летний день, помогут избежать этой проблемы.

Способствует пищеварению

Сельдерей регулирует движение кишечника благодаря содержанию клетчатки. Если каждый день употреблять клетчатку, то можно снизить риск расстройства желудка, запоров и диареи. Она способствует похудению и поддерживает вес, позволяет дольше чувствовать сытость.

Уменьшает гиперлипидемию

Причиной возникновения гиперлипидемии является избыток плохого холестерина. Это увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта и атеросклероза. Если есть сельдерей каждый день, то уровень холестерина можно снизить. Пищевые волокна могут препятствовать поглощению кишечником его избытка.

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