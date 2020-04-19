Медики назвали пять симптомов, указывающих на болезнь почек

https://static.news.ru/photo/fc120a3a-8257-11ea-82e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Почки являются важной часть мочеполовой системы в теле человека. Когда их здоровье подорвано, это может привести к катастрофическим последствиям. Специалисты рассказали, как можно распознать проблемы в данном органе.

О заболевании почек может говорить моча обильной пенистой консистенции. Если пены немного и пузырьки в ней быстро исчезают, то беспокоиться не о чем.

Если в моче появляются белые или желтоватые хлопья, это может свидетельствовать о мочекаменной болезни, воспалении при пиелонефрите или гломерулонефрите. Также моча должна быть мутной.

Вторым симптомом является изменение цвета мочи. На оттенок выделений влияют красящие продукты питания. Если вышеназванные условия исключены, а цвет мочи розовый или красноватый, то здоровье органа, скорее всего, подорвано.

Третий симптом — почечные колики. Их невозможно ни с чем спутать: резкая боль под рёбрами, по правой или левой стороне позвоночника, которая простреливает в пах или брюшную полость. Они часто сопровождаются приступами тошноты или рвоты.

Четвёртый симптом — слабость, головные боли, общее недомогание.

Последний симптом проблем с почками — отёки на лице и ногах. Если отёчность появляется редко и исчезает за несколько часов, то не стоит тревожиться. Если же отёки возникают каждое утро, то следует проверить своё здоровье, сообщает «МедикФорум».

NEWS.ru писал, что в Великобритании 45-летняя женщина подарила своему мужу на юбилей почку для пересадки. У мужчины был диагностирован АНЦА-ассоциированный васкулит. Он был вынужден три раза в неделю проходить процедуру диализа.