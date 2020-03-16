https://static.news.ru/photo/562cbca0-6786-11ea-a68d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

В Великобритании жительница города Ротерем пожертвовала своему мужу почку для пересадки.

О своём желании отдать почку 45-летняя Трейси Келси сообщила супругу Стивену на его 50-летие. У мужчины был диагностирован АНЦА-ассоциированный васкулит, ему приходилось три раза в неделю проходить четырехчасовую процедуру диализа, и ему требовалась пересадка почки, информирует издание The Mirror.

Были времена, когда я хотел умереть. Поэтому, когда Трейси сказала, что она сможет быть моим донором, я расплакался, — рассказал Стивен.

Сейчас пара восстанавливается после девятичасовой операции, состоявшейся в феврале. Самочувствие у супругов нормальное.

Ранее NEWS.ru писал, что в Перми задержали гражданина Конго, который по фальшивой шенгенской визе намеревался вылететь в Прагу. По его словам, далее он собирался в Париж, чтобы стать донором почки для двоюродного брата.