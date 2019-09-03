https://static.news.ru/photo/f3f6916c-ce3f-11e9-8d11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Эксперты из Института цитологии и генетики СО РАН представили результаты многолетнего исследования состояния здоровья жителей крайнего севера. В работе сибирских учёных сравнивалось состояние здоровья коренных народов Заполярья и пришлого европеоидного населения северных территорий. Результаты анализа представили в книге «Здоровье коренного и пришлого населения Чукотского автономного округа».

Учёные выяснили: обитатели тундры реже болеют сахарным диабетом, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями — артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом. Зато у чукчей и эскимосов чаще, чем у южан встречаются такие заболевания, как описторхоз (паразитарное заболевание, вызываемое плоскими червями —News.ru), туберкулёз, и рак пищевода.

Значительно чаще и среди коренного населения встречаются травмы, несчастные случаи, суициды. Это связано с непростым условиями их жизни, говорится в исследовании.

Такие различия объясняются традициями питания коренных народов севера. Они едят в большом количестве жирную рыбу, содержащую в своем составе полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3, которые позитивно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Народы севера почти не питаются углеводами — хлебом, крупами, сахаристыми изделиями. А значит, у них практически отсутствует нагрузка на поджелудочную железу, приводящая к развитию сахарного диабета. Поэтому легко объяснимо, почему это заболевание встречается у них реже. Виталий Румянцев врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук

Но у этого явления есть и обратная сторона, напоминает врач, — обилие животной пищи. Согласно некоторым исследованиям, повышается риск рака пищевода. Распространение туберкулеза объясняется не питанием, а низким качеством медицинской помощи в отделённых регионах страны.

Ранее News.ru писал о трудностях постановки психиатрических диагнозов у жителей крайнего севера. Там люди во многом ещё живут «в мире шаманов и языческих верований» и далеки от современной цивилизации.