Россияне избавились от бессонницы благодаря самоизоляции

https://static.news.ru/photo/be3d83f4-856f-11ea-bd85-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/claudio_scott-4913238

Число обращений с жалобами на бессонницу снизилось после введения ограничений по коронавирусу, режима самоизоляции и перехода миллионов россиян на удалённую работу, сообщил заведующий отделением медицины сна первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.

По словам учёного-медика, бессонница обычно связана с эмоциональным напряжением.

Поскольку нет производственного процесса, нет напряжения. Чаще всего у людей, которые находятся на карантине, развиваются тревожные расстройства. Они тревожатся по поводу будущего, — отметил Полуэктов в комментарии РИА Новости.

Специалист призвал россиян не расслабляться в самоизоляции: ложиться и просыпаться по расписанию, поддерживать активность, завести регулярные дела. Иначе сформируется привычка отдыхать в любое время, от которой будет сложно отказаться после отмены карантина.

Как писал NEWS.ru, число заражённых COVID-19 в столице приблизилось к 34 тысячам человек. По словам мэра Сергея Собянина, в больницы попали около 16 тысяч — остальные лечатся на дому.