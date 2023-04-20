Россиянам в День донора рассказали о бонусах от сдачи крови «Работа.ру»: донор крови может получить деньги и льготные путевки в санаторий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 апреля в России отмечают День донора. Жители России, являющиеся донорами крови и ее компонентов, могут получать дополнительные выходные и льготные путевки в санаторий. Об этом NEWS.ru рассказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. Это не единственные привилегии, которые доступны донору.

Согласно Трудовому кодексу, после каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы, даже если сдача крови происходила в выходной день. День отдыха не обязательно использовать сразу, его можно «добавить» к отпуску или взять в другое время, но нельзя обменять на денежную компенсацию, — сказал Ветерков.

Он уточнил, что для получения двух выходных (в рабочий день и в день отдыха после него) необходимо согласовать даты с руководством. Также сотрудник должен предоставить в бухгалтерию справки из учреждения, в котором сдавал кровь: формы 401/у (о медосмотре) и 402/у (о дотации).

Кроме того, донорство подразумевает три вида денежных выплат. Первая выплата является обязательной для получения всеми донорами, это компенсация за обед. Ее размер — 500–700 рублей в зависимости от региона.

Второй вид выплаты — так называемая платная сдача крови. Она возможна не везде и не для всех, необходимо уточнять такую возможность в выбранной клинике или непосредственно на донорском пункте.

Чаще всего платными донорами становятся обладатели редкой группы крови. В Москве, например, такие доноры могут заработать за одну сдачу крови 4080 рублей. Также в ряде случаев оплачивается сдача компонентов крови — например, за плазму выплата составит 3600 рублей, за тромбоциты — 5760 рублей, за эритроциты — 6000 рублей, — добавил Ветерков.

Третья, отдельная ежегодная выплата, положена почетным донорам. То есть тем, кто сдал саму кровь безвозмездно 40 и более раз, либо ее компоненты — не менее 60 раз. В текущем году размер такой выплаты составит 16 578 рублей.

А еще те доноры, которые сдали кровь два или более раза, имеют право обратиться к работодателю за внеочередными льготными путевками в санаторий. В то же время почетные доноры имеют более расширенные привилегии: обслуживание в медицинских организациях по ОМС без очереди, приоритет в получении льготных путевок на санаторно-курортное лечение, выход в отпуск в удобное для них время (работодатель обязан согласовать такой отпуск в любом случае).

Ранее NEWS.ru уже сообщал, что донором крови можно стать с 18 лет, имея паспорт гражданина РФ с пропиской. Женщины могут стать донорами четыре раза в год, а мужчины — пять. После первой сдачи крови начинается донорский год. Повторная сдача осуществляется только на 61-й день, чтобы человек успел восстановиться. Перед сдачей крови важно 24 часа не пить алкоголь, не курить, соблюдать специальную диету. В день сдачи в медучреждении у доноров также берут общий анализ крови.

В то же время для донорства есть ограничения. Сдавать кровь не могут люди с онкологией, бронхиальной астмой, болезнями крови и соединительных тканей, диабетом и операциями по удалению органов. Подробнее обо всех требованиях к донорам можно прочитать тут.