Россиянам рассказали о признаках и профилактике ожирения

Ожирение — это болезнь, которую приходится лечить всю жизнь. Доктор медицинских наук, профессор ФМБА России Маргарита Королёва рассказала в беседе с NEWS.ru о признаках ожирения и методах его профилактики. Она отметила, что в настоящее время примерно каждый четвертый житель планеты имеет избыточную массу тела или страдает от ожирения. И число таких людей растёт.

В России избыток массы тела имеют почти 40% трудоспособного населения. Если ситуация кардинально не изменится, то к 2025 году, по прогнозам, ожирением будет страдать 40% мужчин и 50% женщин, — предупредила эксперт.

Она также указала, что ожирение относится к пяти основным факторам риска преждевременной смерти и естественной инвалидности. Оно служит причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, сахарного диабета второго типа, приводит к бесплодию, заболеваниям опорно-двигательного аппарата и другим проблемам со здоровьем.

При ожирении необходима помощь специалистов. Обращаться к ним следует, когда индекс массы тела превышает 25. Рассчитывается он просто: необходимо свой вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведённый в квадрат. Если показатель умещается в коридор от 18,5 до 24,9 — это нормальный вес.

Индекс выше 25 свидетельствует об избытке массы тела, а если более 30 — это уже ожирение, — пояснила эксперт.

Кроме того, следует измерить талию. У мужчин она не должна превышать 92 см, у женщин — 80. Если показатели завышены, это говорит о серьёзных метаболических изменениях.

Цифры выше указанных норм — подвод для обращения врачу. Он поможет изменить пищевое поведение, сделает индивидуальный подбор питания с учётом уже имеющихся изменений в организме. Потребуется корректировка и образа жизни в части отказа от вредных привычек, нормализации сна. Именно во сне происходит сжигание жира — с 23:00 до 03:00 , отметила специалист.

Ожирение — это тяжёлое заболевание, прогрессирующее. Оно требует пожизненного наблюдения излечения и добиться можно только ремиссии, — заключила Королёва.

Ранее в Минздраве назвали регионы, лидирующие по количеству детей с ожирением. В их число вошли Оренбургская, костромская и Рязанская области.