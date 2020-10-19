Россиянам рассказали, как действовать при появлении симптомов ОРВИ

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При появлении первых симптомов ОРВИ, таких как кашель, боль в груди, заложенность носа, одышка, потеря вкуса и обоняния, нужно вызвать врача из поликлиники. Медик должен прийти в течение 24 часов. В случае, если врач ещё не пришёл, а самочувствие ухудшается, то следует вызвать бригаду скорой помощи.

Как пишут «Известия», когда заболевшему больше 65 лет, есть хронические заболевания, он приехал из заграницы или контактировал с заражённым, то вызов медработника становится уже обязательным. Госпитализация заболевшего потребуется в случае, если температура поднимается выше 38 градусов, а частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту.

Как отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, Александр Лукашев, если у заболевшего тест не выявил коронавирус, то всё равно нужно соблюдать режим самоизоляции. По его словам, почти у трети заражённых анализ показывает отрицательный результат, поскольку вирус уже перешёл из носоглотки в лёгкие.

Вирусолог также рекомендовал не заниматься самолечением. Он пояснил, что отличить коронавирус от простуды в домашних условиях практически невозможно, а многие противовирусные лекарства являются достаточно токсичными. Поэтому препараты должен прописывать только врач.

По данным на 19 октября, российские врачи за сутки выявили 15 982 случая заражения коронавирусом в 84 регионах. Согласно данным оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в том числе зафиксировано активно 4184 (26,2%) без клинических проявлений. Больше всего заражений в Москве — 5376, в Санкт-Петербурге — 686 и Московской области — 466. В общей сложности с начала пандемии в стране вывялено 1 415 316 заболевших. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.