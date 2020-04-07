Россиянам посоветовали не применять водку в качестве антисептика

https://static.news.ru/photo/4a872812-78a3-11ea-bc9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водка не подходит на роль антисептика, и её не следует использовать для приготовления дезинфицирующего состава. Об этом заявили во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС РФ.

По словам специалистов, водка не может служить антисептиком из-за недостаточного объёма спирта, содержащегося в ней. В то же время они порекомендовали не применять для дезинфекции спирт в чистом виде, поскольку он сушит кожу и приводит к появлению на ней микротрещин, через которые в организм может проникнуть вирус.

Для приготовления обеззараживающего раствора в домашних условиях необходимо смешать спирт с глицерином, перекисью водорода и дистиллированной (или охлаждённой кипячёной) водой. Все компоненты нужно залить в ёмкость с завинчивающейся крышкой и слегка взболтать. Полученный раствор перед применением необходимо выдержать 72 часа для уничтожения микробов, которые могли находиться в ёмкости, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки антисептиков в аптеках. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. При этом она отметила, что, согласно данным Ассоциации производителей алкоголя, пить граждане больше не стали.