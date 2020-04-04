Россиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/6931788c-7644-11ea-9dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников. Это, в свою очередь, может улучшить качество ночного отдыха. Такое мнение высказал глава Центра медицины сна Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным, — сказал врач.

Он отметил, что использование будильника приводит к хроническому недосыпанию, а это влияет на качество жизни и даже на активность генома.

Кроме того, по словам сомнолога, риск заболевания у людей, спящих более семи часов в сутки, снижается на 250%, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, лекарства для повышения иммунитета используются только для лечения заболеваний, а польза от препаратов для профилактики ОРВИ, которые продаются в аптеках, часто является лишь маркетинговым ходом, заявил врач-инфекционист Илья Акинфиев.