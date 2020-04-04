Россиян призвали отказаться от будильников на самоизоляции

В период самоизоляции люди могут определить свою норму сна, отказавшись от будильников. Это, в свою очередь, может улучшить качество ночного отдыха. Такое мнение высказал глава Центра медицины сна Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Александр Калинкин.
Главный совет — это не пользоваться будильником, особенно в нынешней ситуации, потому что у человека практически нет срочных дел, ему не надо утром куда-то бежать. Надо привести свой сон к норме так, чтобы пробуждение было естественным, — сказал врач.
Он отметил, что использование будильника приводит к хроническому недосыпанию, а это влияет на качество жизни и даже на активность генома.
Кроме того, по словам сомнолога, риск заболевания у людей, спящих более семи часов в сутки, снижается на 250%,
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