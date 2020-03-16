Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин из-за ситуации с коронавирусом изолировал себя.
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Ранее СМИ писали, что у Мазепина заподозрили коронавирус из-за его сына Никиты, который находился на горнолыжном курорте Куршевель перед тем, как его закрыли на карантин из-за вируса. Представители компании отрицают контакты отца и сына после возвращения Никиты.
Как писал NEWS.ru, Олег Дерипаска призвал принять самые строгие меры по борьбе с инфекцией в России и фактически изолировать страну от внешнего мира. Миллиардер предложил поместить граждан на карантин на 60 дней, назвав это единственно правильным решением.
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