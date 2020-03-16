https://static.news.ru/photo/0b40f890-67a0-11ea-8395-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim /www.imago-images.de/Global Look Press

Совладелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин из-за ситуации с коронавирусом изолировал себя.

Как сообщила Lenta.ru, что Мазепин принял такое решение, предварительно сдав тест на коронавирус, поскольку, по его словам, контактирует с широким кругом лиц.

Ранее СМИ писали, что у Мазепина заподозрили коронавирус из-за его сына Никиты, который находился на горнолыжном курорте Куршевель перед тем, как его закрыли на карантин из-за вируса. Представители компании отрицают контакты отца и сына после возвращения Никиты.

Как писал NEWS.ru, Олег Дерипаска призвал принять самые строгие меры по борьбе с инфекцией в России и фактически изолировать страну от внешнего мира. Миллиардер предложил поместить граждан на карантин на 60 дней, назвав это единственно правильным решением.