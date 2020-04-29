Российские психологи разработали рекомендации на период пандемии COVID-19

https://static.news.ru/photo/cff74806-8ae1-11ea-9808-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены Российского психологического общества разработали рекомендации по сохранению психологического здоровья на период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 30 апреля сообщил президент общества Юрий Зинченко.

По его словам, в ряд разработанных психологами рекомендаций входят советы для тех, кто находится в изоляции и, в частности, в одиночку. Также экспертами подготовлены рекомендации для родителей с детьми, для тех, кто живёт с пожилыми родственниками и не только.

Для медработников тоже подготовлены необходимые рекомендации и через Минздрав мы их передали в наши клиники, — цитирует ТАСС Юрия Зинченко.

Он подчеркнул, что советы размещены на официальном сайте общества.

По поводу рекомендаций для врачей Зинченко подчеркнул, что коронавирус является опасным для жизни заболеванием, а смерть пациента — это трагедия и для докторов, и для всего коллектива клиники.

Как ранее писал NEW.ru, специалисты МЧС России сообщили, что во время самоизоляции у человека может сильно меняться эмоциональное состояние.

В ведомстве объяснили, что длительное пребывание дома может усложнить отношения в семье, а также сделать чувство одиночества более ощутимым.