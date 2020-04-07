Российские больницы проверят на обеспеченность масками и лекарствами

https://static.news.ru/photo/873ede42-78d7-11ea-aa72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России проверит обеспеченность больниц необходимыми медицинскими изделиями, включая защитные маски, и противовирусными препаратами в условиях пандемии коронавируса.

Особое внимание акцентировано на предоставлении учреждениям здравоохранения необходимых медицинских изделий и лекарственных средств, поддержании у них неснижаемого запаса противовирусных препаратов, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому координатором по обеспечению субъектов РФ защитными масками, респираторами и перчатками назначено АО «Корпорация Росхимзащита». Региональными операторами, согласно документу, могут быть организации, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности в части оптовой торговли лекарственными средствами для медицинского применения. Постановление также вводит запрет для любых иных организаций на оптовую и розничную продажу средств защиты, произведённых со дня вступления его в силу.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.