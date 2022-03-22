Роспотребнадзор не исключил появления нового COVID-штамма в Азии

Эксперты Роспотребнадзора не исключают появления нового штамма коронавируса в Западно-Тихоокеанском регионе, который включает в себя Китай, Японию, Корею, Юго-Восточную Азию, Австралию и Океанию. Как сообщается на сайте ведомства, число заражений в Китае, Южной Корее, Лаосе, Брунее и Тонга выросло на 30% в сравнении с прошлой неделей. Об этом стало известно в ходе совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с главами региональных управлений.

Эксперты предполагают возможность появления нового штамма коронавируса в Западно-Тихоокеанском регионе, — подчёркивается в сообщении.

Ранее врач-терапевт Татьяна Федосеева заявила, что снятие коронавирусных ограничений в России не говорит о конце пандемии COVID-19. По её словам, ситуация будет улучшаться, только когда иммунитет получат 80% населения. Также врач напомнила, что штамм «омикрон» поражает чаще верхние дыхательные пути и реже затрагивает лёгкие. Но тяжесть последствий болезни, кроме штамма, зависит от иммунитета и хода лечения пациента.

До этого о преждевременности надежд на завершение пандемии говорил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, во многих странах, наоборот, начинается новая волна, а в самой России сохраняется высокий показатель смертности — более 400 человек в день.