Репродуктолог рассказал об опасности COVID для женских половых клеток

Коронавирус достаточно серьёзно влияет на репродуктивность женских клеток, на мужские он воздействует не так сильно, рассказал репродуктолог Автандил Чоговадзе. По его словам, женская репродуктивная функция полностью восстанавливается примерно через год после перенесённого коронавируса, пишет Sobesednik.ru.

По нашим наблюдениям, которые мы ведём за донорами, коронавирус влияет на репродуктивность: у мужчин — в меньшей степени, у женщин — достаточно серьёзно. У женщин уменьшается количество яйцеклеток: например, доноры, которые обычно имеют 22 яйцеклетки за один цикл, после ковида имеют всего 4–5. Где-то через год после ковида репродуктивная функция восстанавливается до первоначального уровня, — пояснил Чоговадзе.

Он добавил, что у мужчин после перенесённого COVID снижалось количество активных сперматозоидов и их концентрация в эякуляте. Чоговадзе признал, что при коронавирусе у мужчин может снижаться либидо, однако, по мнению медика, это связано в основном с физическими проявлениями заболевания. Чоговадзе считает, что когда человек болен, ему не до размножения.

Ранее репродуктолог Гаянэ Калоева заявила, что коронавирус не вызывает импотенцию или бесплодие у мужчин, однако у представителей сильного пола на три месяца нарушается фертильность после перенесённого COVID. Она подчеркнула, что это изменение проходит со временем.