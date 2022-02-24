Репродуктолог рассказал об опасности COVID для женских половых клеток
Репродуктолог Чоговадзе: репродуктивная функция женщин восстанавливается год после COVID
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:06, 24 февраля 2022
Фото: Vlada Karpovich/Pexels
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Коронавирус достаточно серьёзно влияет на репродуктивность женских клеток, на мужские он воздействует не так сильно, рассказал репродуктолог Автандил Чоговадзе. По его словам, женская репродуктивная функция полностью восстанавливается примерно через год после перенесённого коронавируса, пишет Sobesednik.ru.
По нашим наблюдениям, которые мы ведём за донорами, коронавирус влияет на репродуктивность: у мужчин — в меньшей степени, у женщин — достаточно серьёзно. У женщин уменьшается количество яйцеклеток: например, доноры, которые обычно имеют 22 яйцеклетки за один цикл, после ковида имеют всего 4–5. Где-то через год после ковида репродуктивная функция восстанавливается до первоначального уровня, — пояснил Чоговадзе.
Он добавил, что у мужчин после перенесённого COVID снижалось количество активных сперматозоидов и их концентрация в эякуляте. Чоговадзе признал, что при коронавирусе у мужчин может снижаться либидо, однако, по мнению медика, это связано в основном с физическими проявлениями заболевания. Чоговадзе считает, что когда человек болен, ему не до размножения.
Ранее репродуктолог Гаянэ Калоева заявила, что коронавирус не вызывает импотенцию или бесплодие у мужчин, однако у представителей сильного пола на три месяца нарушается фертильность после перенесённого COVID. Она подчеркнула, что это изменение проходит со временем.