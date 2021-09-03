Разработчики «ЭпиВакКороны» оценили её эффективность против дельта-штамма

Научный центр не видит оснований для снижения эффективности своей вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» против штамма коронавируса «дельта». Об этом на Восточном экономическом форуме сообщила заместитель генерального директора учреждения Татьяна Непомнящих. Её слова приводит «Интерфакс».

Непомнящих заявила , что центр проводит исследования по двум направлениям, отслеживая генетическую изменчивость вируса и проводя полный цикл вирусологических исследований. По её словам, существенных мутаций вируса не происходит, и это свидетельствует о том, что эффективность вакцины не снижается по отношению к «дельта»-штамму. Заболеваемость же COVID-19 среди полностью привитых «ЭпиВакКороной» составляет менее 1%, ею полностью привиты уже более миллиона человек.

Ранее Непомнящих сообщила, что в гражданский оборот выпущено свыше 1,8 млн доз вакцины «ЭпиВакКорона». При этом по состоянию на 25 августа произведено чуть более 5 млн доз: разницу между количеством произведённых и выведенных в оборот доз она объяснила регламентом проверок вакцины на качество и безопасность.