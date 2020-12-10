Эпидемия XXI века: найдена ещё одна причина развития рассеянного склероза

Медики всерьёз говорят о новой эпидемии XXI века. Это не коронавирус, а рассеянный склероз. Болезнь возникает внезапно и поражает юных и активных людей. Недавно заболевание вышло на первое место среди всех недугов, приводящих к инвалидизации молодёжи. В России рассеянным склерозом болеют 50 человек на 100 тысяч населения. Вирусы и генетическую предрасположенность до недавнего времени считали основными причинами развития патологии. Сейчас появились новые данные о влиянии питания и приёма некоторых препаратов. NEWS.ru спросил медиков, откуда берётся загадочная болезнь, разрушающая нервную систему.

Врачи предполагают, что нерациональное питание и принятие антибиотиков являются факторами риска развития рассеянного склероза. Они провоцируют изменение микробиоты кишечника, сообщил NEWS.ru доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Алексей Бойко. Так называют совокупность микроорганизмов, которая является обязательной составляющей нормальной жизнедеятельности человека. Органы пищеварения и мозг хоть и находятся далеко друг от друга, тесно связаны между собой.

Есть огромное количество научных работ, где выявлена связь между кишечником и мозгом. Когда изменяется состав микробиоты кишечника, убиваются те бактерии, которые нужны для правильной иммунорегуляции. Когда этот процесс нарушается, повышается риск развития многих заболеваний. В том числе рассеянного склероза. Алексей Бойко доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Негативно влияет на микробиоту питание с избытком трансжиров, простых углеводов и сахара. Алексей Бойко привёл пример: за последние 20 лет стало больше больных рассеянным склерозом в странах Персидского залива. Было проведено исследование, которое доказало — это связано с изменением рациона питания. Вместо рыбы и овощей жители арабских стран стали налегать на фастфуд и продукты, богатые сахаром. По этой же причине заболевание больше распространено в европейских странах, чем в азиатских, где питание людей более гармоничное.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приём антибиотиков, особенно в детском возрасте, также негативно влияет на микроорганизмы в кишечнике, повышается риск развития заболевания. В каких количествах нужно пить антимикробные препараты, чтобы столкнуться с такими последствиями, врачи сказать затрудняются. Однако медики уверены — особенно сильное влияние оказывает бесконтрольный приём этих лекарств без назначения.

Наследственная предрасположенность также является фактором риска развития рассеянного склероза. Определённое сочетание генов в несколько раз повышает вероятность заболеть. Ещё одна причина недуга, которая сейчас активно изучается, — различные инфекции. Так, уже известно, что возбудителем РС могут являться эндогенный ретровирус и вирус Эпштейн-Барра.

Рассеянный склероз не имеет ничего общего со старческим слабоумием. Это хроническое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, которое обычно начинается в молодом возрасте. Оно связано с нарушением иммунологического состава крови. Недуг характеризуется одновременным поражением нескольких отделов нервной системы. У больных появляются такие симптомы, как дрожание рук, утомляемость и слабость ног, нарушения зрения. При отсутствии своевременного лечения происходит постепенное разрушение нервной системы и человек погибает.

Средний возраст появления рассеянного склероза у человека — 30–32 года. Врачи говорят, что недуг стремительно молодеет. Болезнь может развиться и в детстве. По оценкам Алексея Бойко, в России около трёх тысяч несовершеннолетних с таким диагнозом.

Рассеянный склероз, в отличие от многих аутоиммунных заболеваний, редко является фактором риска тяжёлого течения COVID-19, сообщил Бойко. Легче он проходит у пациентов, которые получают не иммуносупрессивную, а иммуномодулирующую терапию с использованием интерферонов бета. Такие пациенты переносят болезнь относительно легко и быстро выздоравливают. Но всё равно терапия, направленная на снижение иммунитета, может ухудшить течение любой инфекции, в том числе COVID-19.

Рассеянный склероз, как и другие хронические болезни, является фактором риска тяжёлого течения коронавирусной инфекции, сообщил в разговоре с NEWS.ru учёный-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович. Однако во многих случаях иммуносупрессивная терапия, которая применяется для лечения неврологического недуга, показана и при коронавирусе. Она необходима для профилактики цитокинового шторма — чрезмерной реакции иммунитета на инфекционный агент, которая может закончиться летально. Поэтому лечение рассеянного склероза может стать своеобразной профилактикой этого состояния.