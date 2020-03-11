Рак дыхательных путей возглавляет список самых распространённых видов онкологии у мужчин в России. Так, по данным Минздрава, в 2018 году на 100 тысяч населения мужского пола приходилось 70,9 случая впервые выявленных новообразований трахеи, бронхов и лёгкого. От чего зависят шансы заболевшего на выздоровление и какие профилактические меры этого вида онкологии существуют — об этом и многом другом в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал заместитель директора по лечебной работе НИИ клинической онкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РФ, профессор Константин Лактионов.

— Можно ли сказать, что связь курения с раком лёгкого доказана научным сообществом на все 100%?

— Впервые взаимосвязь курения и развития рака лёгкого была доказана в 50-е годы XX века. За век «моды на курение» из одного из самых редких недугов он перешёл на первые позиции среди самых распространённых онкологических заболеваний. Мне кажется, что этот факт звучит очень убедительно и доказывает, что рак лёгкого напрямую связан с курением.

— Что сделано в России за последние 10 лет, чтобы снизить смертность от этого вида онкологии?

— В первую очередь, это национальная программа по борьбе с табакокурением (ограничение табакокурения в общественных местах. — NEWS.ru), которая идёт уже шестой год. Мы уже видим первые результаты этой программы. На 30% уменьшилось потребление табака в РФ, однако ожидать снижения заболеваемости раком лёгкого сейчас преждевременно, потому что «обратный» процесс тоже занимает достаточно длительное время. Эффект по снижению заболеваемости мы надеемся увидеть через 10-15 лет от начала реализации программы.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что можно назвать основными профилактическими мерами против рака лёгкого? Например, некоторые врачи рекомендуют для профилактики онкологии пить аспирин.

— Для профилактики рака лёгкого это не подходит точно. Ну и доказательная база приёма аспирина не высока. Я не рекомендую своим пациентам аспирин в качестве профилактики. Основная профилактика — это отказ от курения.

— На какой стадии чаще всего диагностируют рак лёгкого в России?

— Всего около трети (25-30%) случаев приходится на начальные (I-II) стадии, 70% — на поздние (30% — на III, 40% — на IV).

— Какие симптомы должны незамедлительно подтолкнуть человека пройти обследование?

— Стоит обратить особое внимание на такие симптомы, как длительный кашель, подъёмы температуры, длительные воспалительные изменения в лёгких, которые не поддаются лечению (длительная лёгочная инфекция, не поддающаяся коррекции антибактериальной терапией). При этом кашель может быть как «сухой», так и с мокротой. Если опухоль расположена в бронхах, то она сама по себе вызывает кашель, так как бронхиальный эпителий и бронхи в целом «обучены» рефлекторным аппаратом.

— Почему мужчины подвержены заболеванию больше женщин?

— Если брать в целом, то раком лёгкого больше болеют мужчины. Это онкологический «киллер» № 1 среди мужчин. В первую очередь это связано с тем, что в их рядах больше курильщиков. Однако даже среди курильщиков вероятность развития рака лёгкого выше у мужчин, но она не столь значительна при гендерном разделении на группы.

— Сейчас есть статистические данные о том, что мужчины отказываются от курения, а женщины, наоборот, продолжают курить, и тренд меняется в сторону женщин. Может ли быть такое, что в будущем больше заболевших будет среди последних?

— Я думаю, что это связано с некоторыми территориальными особенностями, а также с особенностями стран. В западных государствах, где борьба с табакокурением идёт уже давно, действительно видны изменения сначала в структуре заболевания среди мужчин (снижение), потому что они в большей степени первыми отреагировали на антитабачные меры. Спустя какое-то время наблюдается снижение заболеваемости и среди женского населения. Не столь важен пол — главную роль в уменьшении показателей играет отказ от курения.

— Могут ли быть определённые возрастные группы в зоне риска?

Согласно статистике, наиболее часто рак выявляется у людей в возрасте 50-70 лет. В основном это курильщики с солидным стажем — около 20 лет. Поэтому скрининг и предложен для людей старше 50 лет.

— От чего зависят шансы заболевшего на выздоровление?

— Первое — это стадия, на которой выявлен опухолевый процесс. Второй важный фактор — это правильная и достаточная диагностика, включающая в себя адекватную оценку распространённости опухолевого процесса и постановку верной стадии доктором (каждая стадия имеет свой объём врачебных манипуляций). Пациент не должен недополучить нужного лечения, с другой стороны, он не должен получить ненужного лечения, которое тоже может сказаться на определённых результатах.

Антон Кардашов/АГН «Москва»

Также диагностика включает в себя и исследование опухолевого материала, потому что опухоли все достаточно многообразны и индивидуальны, и сегодня существует возможность подобрать индивидуальные стратегии лечения в зависимости от биологических портретов опухоли.

Поэтому проведение адекватного морфологического и в дальнейшем молекулярно-генетического исследований может подсказать правильную разработку стратегии лечения для конкретного пациента.

И последний момент — это, конечно же, доступность лекарственных препаратов, которые входят в выбранную стратегию. Если все эти факторы «сошлись», то у нас есть хорошие шансы на успешное лечение.