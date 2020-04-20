Путину рассказали, как коронавирус обманывает иммунитет

https://static.news.ru/photo/073ac262-832f-11ea-be08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Часть генома коронавируса постоянно меняется таким образом, чтобы иммунная система человека вырабатывала антитела, которые не смогут его нейтрализовать. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург.

Вирус очень хитрый, недаром он таких больших размеров — самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. Часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно иммунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют, — цитирует эксперта KP.RU.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса в стране ещё не достигла пика. Глава государства призвал «сделать всё», чтобы замедлить рост заболеваемости. Глава государства провёл в Ново-Огарёво совещание с медиками и эпидемиологами, на котором анонсировал появление новых койко-мест в больницах всех регионов к началу следующей недели, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,38 млн человек, погибли 164,37 тысячи, выздоровели 615,45 тысячи.

В России на 20 апреля общее число инфицированных достигло 47 121, умерли 405, выздоровели 3446. По данным оперативного штаба, новые случаи заболевания отмечены в 76 регионах. Большинство из них — в Москве, Московской и Нижегородской областях. 45,3% вновь заразившихся не имеют клинических проявлений болезни.