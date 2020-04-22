Пульмонолог рассказал, каким воздухом дышать во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/92426f76-8470-11ea-a1a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время самоизоляции россиянам следует как можно чаще проветривать комнаты. Об этом напомнил доктор медицинских наук Александр Суворов.

Он отметил необходимость постоянного «обновления» воздуха.

Совет, который я могу дать уже как врач-пульмонолог, это то, что необходимо проветривать помещения. Нужно регулярно менять состав воздуха в квартире, — цитирует Суворова РИА Новости.

Врач отметил, что это крайне важный аспект для всех людей, вынужденных оставаться дома. Помимо этого, подчеркнул эксперт, следует не менее 45 минут в день посвящать физическим упражнениям.

Ранее, как писал NEWS.ru, о необходимости частого проветривания рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. По его словам, чистый воздух снижает вероятность инфицирования.