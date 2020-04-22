Пульмонолог рассказал, каким воздухом дышать во время самоизоляции

Во время самоизоляции россиянам следует как можно чаще проветривать комнаты. Об этом напомнил доктор медицинских наук Александр Суворов.
Он отметил необходимость постоянного «обновления» воздуха.
Совет, который я могу дать уже как врач-пульмонолог, это то, что необходимо проветривать помещения. Нужно регулярно менять состав воздуха в квартире, —
цитируетСуворова РИА Новости.
Врач отметил, что это крайне важный аспект для всех людей, вынужденных оставаться дома. Помимо этого, подчеркнул эксперт, следует не менее 45 минут в день посвящать физическим упражнениям.
Ранее, как писал NEWS.ru, о необходимости частого проветривания рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. По его словам, чистый воздух снижает вероятность инфицирования.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен