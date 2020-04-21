Кардиолог: в самоизоляции надо следить за рационом и и больше двигаться

https://static.news.ru/photo/b41c158a-83cf-11ea-8164-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тем, кто в рамках самоизоляции находится дома и ведёт малоподвижный образ жизни, следует снизить калорийность рациона и не забывать о физической нагрузке. Такой совет дал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Он отметил, что в условиях ограниченного пространства «постоянно тянет к еде из-за близости холодильника». Однако средняя суточная калорийность рациона должны быть снижена на 30%.

Врач выразил уверенность, что «даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов».

Он признал, что у медиков пока нет однозначного ответа на вопрос, может ли коронавирус спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Однако призвал не обнадёживаться.

У пациентов с тяжёлым течением часто поражается мышца сердца. При этом мы не знаем, как будет протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода: разовьётся ли фиброз, будет ли это влиять на функцию сердца как насоса, будет ли это провоцировать аритмию, — отметил Бойцов в интервью порталу СтопКоронавирус.рф.

Он подчеркнул, что о последствиях врачи узнают после эпидемии.

Специалист также посоветовал как можно чаще проветривать помещения, потому что «чистый воздух снижает вероятность инфицирования».

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский высказался об обратной стороне самоизоляции. По его мнению, здоровый образ жизни, сидя в квартире, соблюдать очень сложно. Помимо того, что одновременно дома находятся все члены семьи и нет никакого личного пространства, ни в одну среднестатистическую квартиру не втиснуть тренажёр.