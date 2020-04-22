Академик рассказал россиянам, как на самоизоляции доставить мышцам радость

https://static.news.ru/photo/af9ba0e0-846d-11ea-a102-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Человеку в условиях самоизоляции необходимо заниматься физическими упражнениями не менее 45 минут в день. Об этом напомнил доктор медицинских наук, академик Российской академии космонавтики Александр Суворов.

Предстоящий выход людей из режима ограничений он сравнил с адаптацией после космического полёта, когда требуется вернуться в нормальную жизнь. Поэтому физические тренировки должны быть обязательными, подчеркнул специалист.

Существует такое понятие, как «мышечная радость». Надо позаниматься как минимум 45 минут в день, чтобы появилось внутреннее изменение гормонального статуса и организм испытал внутреннюю радость, — цитирует Суворова РИА Новости.

Он посоветовал заниматься любыми доступными в ограниченном пространстве упражнениями. По его словам, даже самый простой эластичный бинт может стать многофункциональным инструментом, который позволит тренировать и нагружать практически все группы мышц. Главное в этом деле — проявить фантазию и подойти к процессу творчески.

Обязательным элементом должны стать упражнения на гибкость, потому что именно её человек теряет в первую очередь, отметил учёный. Владельцам велотренажёров Суворов посоветовал обязательно их использовать.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роскачестве рассказали, как укрепить здоровье, подтянуть фигуру и похудеть на два-три килограмма могут те, кто самоизолировался на дачных участках.