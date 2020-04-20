В Роскачестве рассказали, как на даче похудеть на 2-3 кг к началу мая

https://static.news.ru/photo/48c2a740-82d0-11ea-8897-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди, самоизолировавшиеся на дачных участках, имеют возможность укрепить здоровье и подтянуть фигуру за время карантина, считают в Роскачестве.

Кислород увеличивает эффект от спортивных занятий, поэтому надо использовать возможность заниматься физкультурой на улице. Это называется outdoor fitness (открытый фитнес). Тогда кровь будет быстрее транспортировать полезные вещества и общая выносливость увеличится. После обязательной разминки специалисты ведомства рекомендуют проводить круговую тренировку: тренировочный круг состоит из нескольких упражнений подряд и аэробной нагрузки на протяжении двух минут, при этом второй круг начинается сразу с упражнений (трёх–шести). Важно делать все упражнения в стадии напряжения на выдохе. Хорошая нагрузка повышает пульс до 135–145 ударов уже через 15–20 минут тренировки, говорится в сообщении Роскачества.

Таким образом можно заниматься три дня в неделю а в свободные дни — гулять в быстром темпе не менее часа в сутки. В питании эксперты ведомства советуют сделать упор на овощи и белки и утверждают, что если отказаться от сахара и мучного, то к лету можно расстаться с четырьмя килограммами лишнего веса.

Как писал NEWS.ru ранее, режим самоизоляции позволит россиянам заняться корректировкой своего питания и сбросить за месяц от трёх до пяти килограммов. Так считает врач-диетолог Светлана Исакова. Формулу расчёта калорий легко найти в Интернете, самая востребованная из них — Харриса — Бенедикта.