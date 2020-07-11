Пульмонолог назвал способы восстановления лёгких после COVID-19

https://static.news.ru/photo/aede5198-c36f-11ea-8a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фиброзные изменения в лёгких — одно из самых неприятных осложнений после коронавируса. Со временем часть повреждений может пройти, при этом, решающее значение имеет первый год после болезни. Для скорейшего восстановления врач-пульмонолог, профессор РАН Кирилл Зыков посоветовал полностью отказаться от курения, вакцинироваться от гриппа и пневмококка, пить витамины и заниматься лечебной физкультурой.

Очень важно избегать респираторных вирусных инфекций. Нужно снизить риск бронхолёгочных заболеваний с помощью вакцинации. И исключить курение. Причём, не только обычных сигарет, но и всех электронных устройств, вейпов, кальянов, — заявил KP.RU Зыков.

Также он заявил о необходимости полноценной респираторной реабилитации, куда входит не только дыхательная гимнастика, но и лечебная физкультура, и диета. Тренировки должен разработать врач ЛФК. Аэробные нагрузки будут эффективны, если их продолжительность составит не менее получаса три раза в неделю в течение двух месяцев. Восстановиться после болезни помогут также витамины и антиоксиданты. Врач посоветовал есть побольше фруктов и овощей, сбалансировать своё питание, обеспечив поступление достаточного количества белков и клетчатки.

Как писал NEWS.ru, британский принц Чарльз до сих пор не оправился от последствий перенесённой им коронавирусной инфекции — он не чувствует вкуса пищи и не различает запахов. Об этом член королевской семьи рассказал во время встречи с работниками Национальный службы здравоохранения в Королевском госпитале в графстве Глостершир. Принц Уэльский обсудил свой опыт борьбы с болезнью и выздоровления с медработниками, соблюдая все необходимые санитарные правила, в частности оставаясь на расстоянии не менее двух метров от своих собеседников. Вместо рукопожатия он использовал восточное приветствие — поднятые к лицу сомкнутые ладони.