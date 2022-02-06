Психолог рассказала, как справиться со страхами

Страх является механизмом выживания , с помощью которого психика объясняет человеку, что он подвергается опасности, заявила психолог Алиса Метелина. У некоторых людей такой страх становится причиной возникновения тревожных расстройств, при которых пациент постоянно испытывает чувство страха, часто даже не осознавая, чего именно боится, пишет Pravda.Ru.

У нас есть структура в мозге, которая высматривает, чего бы испугаться. Она пытается нас таким образом оградить от возможных неприятностей. Поэтому как только какая-то зацепка появляется, мы сразу начинаем испытывать тревожность — это фоновый постоянный страх. Мы даже не конкретно чего-то боимся. А вообще тревога — это страх, который идёт через все события нашей жизни, — пояснила эксперт.

По её словам, для снижения уровня тревожности необходима определённость, при которой человек знает, чего ожидать от жизни. Она порекомендовала ввести ритуалы, при которых тревожный пациент мог бы сконцентрироваться на себе и своих действиях.

Предположим, мы утром потягиваемся, а после этого лежим, прислушиваемся к тому, как тепло разливается по телу, после этого встаём, завариваем кофе. Этот процесс тоже можно сделать в виде ритуала, — резюмировала Метелина.

Ранее психиатр Виктория Жаденова рассказала, что причинами возникновения тревожности у людей могут стать социальные сети, проблемы со сном, перфекционизм и гиперконтроль, неправильное питание и злоупотребление тонизирующими напитками.