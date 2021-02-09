В Госдуме рассказали о нехватке психиатров

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В России наблюдается серьёзный дефицит медицинского персонала. Больше всего не хватает инфекционистов, психиатров, участковых врачей и педиатров, сообщил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Также отмечен дефицит среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр, акушерок.

Некоторых специалистов, напротив, вузы выпускают слишком много. Так, существует профицит гинекологов и урологов, отметил Говорин. Большинство студентов выбирают эти специальности. Они востребованы и приносят хороший доход.

В России не хватает специалистов в области диетологии, клинической фармакологии, анестезиологов, реаниматологов и детских психиатров, добавила в разговоре с NEWS.ru директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Также, по мнению эксперта, отмечен дефицит детских психологов.

Ранее NEWS.ru писал, что главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, заслуженный врач РФ профессор Людмила Сизякина назвала признаки ослабленного иммунитета. По её словам, сбой в работе иммунной системы проявляется клинической картиной. Например, если человек регулярно болеет респираторно-вирусными инфекциями или сталкивается с обострением хронических заболеваний.