Психиатр рассказал, как бороться с навязчивыми страхами

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Врач-психиатр Александр Мещеряков назвал способы предотвращения появления навязчивых страхов и фобий.

По его словам, профилактика подразумевает снижение общего уровня тревожности, включая физическую активность, гигиену сна, отказ от психоактивных веществ, проведение расслабляющих практик и миорелаксации по Джекобсону.

При этом он отметил, что тактику лечения фобий должен подбирать психиатр или психотерапевт в индивидуальным порядке. Специалист учтёт вариант фобии, её длительность, тяжесть проявлений, дополнительные проблемы с психикой, соматическое здоровье и реакцию пациента на разные виды терапии.

Мещеряков уточнил, что чаще всего врачи используют когнитивно-поведенческую терапию, которую в некоторых случаях сочетают с лекарственными препаратами. Пациента учат расслабляться, постепенно погружая его в страхи для отработки. По мнению психоаналитиков, фобии являются внешним проявлением конфликтов внутри человека, при правильном лечении состояние улучшается либо выходит в ремиссию, передаёт «Комсомольская правда».

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