https://static.news.ru/photo/75bfe8b2-e02c-11e9-bf27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рак предстательной железы — одно из наиболее распространённых злокачественных новообразований у мужчин старше 60 лет в России. От момента появления первой раковой клетки до развития симптомов проходит несколько лет. Пациент оказывается на приёме у онколога с запущенной опухолью, которую сложно вылечить. Такую проблему обозначили на заседании врачей урологов-андрологов на Втором международном форуме онкологии и радиологи.

Одна из причин — сложная диагностика этого заболевания. Как рассказал член Российского общества онкоурологов врач-онколог Алексей Карякин, во время проведения стандартной биопсии врачи «пропускают» до половины всех очагов рака предстательной железы. Особенно речь идёт о небольших очагах размером в 0,2–0,5 кубического сантиметра. Сам метод со 100% эффективностью не позволяет выявить все очаги. Более того, при каждой последующей биопсии вероятность обнаружения рака снижается в два раза. Поэтому число ложноотрицательных результатов и случаев недооценки степени агрессивности опухоли остается чрезмерно высоким.

Во время своего выступления на форуме Карякин высказал мнение, что в России следует начать применять распространённую в Европе таргетную (или FUSION) биопсию. Её можно комбинировать со стандартными методами лечения. При использовании этого метода, в 1,5 раза повышается вероятность выявления злокачественной опухоли. Врач отметил, что особенно часто этот метод позволяет выявлять рак у пациентов с отрицательным результатом первой биопсии. Суть метода — слияние данных магниторезонансной томографии со стандартным УЗИ простаты. Он позволяет рассмотреть даже самые мелкие поражённые очаги. При этом метод абсолютно нетравматичный, не нужно, как при стандартной биопсии, отсекать фрагменты поражённой ткани.

В России подобный метод диагностики пока не применяется, в стране нет юридического подтверждения такой процедуры. По мнению врача, современный метод исследования стоит вводить в практическую медицину как можно скорее.