Производитель Pfizer заявил, что скоро может потребоваться новая вакцина

Глава BioNTech Угур Шахин заявил, что в 2022 году может понадобиться новая вакцина от COVID-19. Это связано с высокой вероятностью появления в будущем штаммов, способных «обманывать» иммунитет, передаёт ТАСС.

В этом году никакой необходимости [в новых вакцинах] нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой, — отметил генеральный директор и соучредитель BioNTech.

По словам Шахина, распространяющиеся сейчас в мире штаммы коронавируса более заразны, чем тот, с которым пришлось столкнуться в прошлом году. В то же время они схожи, что позволяет эффективно применять нынешние вакцины. Опасность заключается в том, что в будущем они могут перестать работать.

Этот вирус с нами надолго, и он продолжит адаптироваться к существующим условиям <...>. У нас нет причин считать, что иммунной системе будет легче справиться с коронавирусом следующего поколения, чем с нынешним. Эволюция идёт, и этот процесс только начался, — считает учёный.

Ранее Шахин заявлял, что на создание нового препарата уйдёт не менее ста дней.

К настоящему моменту в мире было произведено порядка 1,4 млрд доз вакцины Pfizer. Они поставляются в 120 стран.

Ранее сообщалось, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) заметила массовый интерес россиян к поездкам за границу ради прививки от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). В частности, люди устремились в Сербию, где можно уколоться Pfizer, AstraZenecа и Sinopharm.