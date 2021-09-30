Россияне массово устремились в Сербию ради иностранных вакцин от COVID

Ассоциация туроператоров России (АТОР) заметила массовый интерес россиян к поездкам за границу ради прививки от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). В частности, люди устремились в Сербию, где можно уколоться Pfizer, AstraZenecа и Sinopharm. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская отметила, что в последние две недели продажи туров в Сербию выросли в 10–15 раз.

И это при том, что туристам придётся приехать в Сербию дважды или остаться на довольно долгое время, ведь предлагаемая здесь вакцина является двухкомпонентной, — подчеркнула она.

Кроме того, сегодня растёт спрос на поездки с возможностью привиться однокомпонентным препаратом. Одна из таких стран, где доступны подобные вакцины, это Хорватия. Тем более что во многих городах республики привиться можно бесплатно. Россиянам и другим приезжающим в страну достаточно иметь при себе только загранпаспорт.