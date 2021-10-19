«Проблема чувствительная»: вирусолог о вакцинации детей от COVID-19

Выступающих против прививок родителей следует стараться убеждать вакцинировать детей от коронавирусной инфекции. Об этом NEWS.ru заявил вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский. По его словам, прививать детей будет можно лишь после того, как вакцина пройдёт полный цикл испытаний, её результаты будут опубликованы, а препарат зарегистрирован.

Аграновский отметил, что подростки активно общаются в школе, часто заражаются и являются распространителями вируса. Он добавил, что дети чаще болеют, но легче, чем люди старшего возраста.

Проблема весьма чувствительная. Если у нас многие взрослые и даже врачи против прививок, не понимают принципа действия современных вакцин и основ эпидемиологии, то какого отношения к вакцинации детей следует ожидать от родителей? Можно ожидать негативной реакции, и людей надо стараться убеждать. Вакцинировать подростков можно только после полного цикла испытаний, публикации результатов и регистрации вакцины для детей, — сказал доктор биологических наук.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора академик РАН Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что детей следует начать прививать от коронавирусной инфекции сразу после испытаний вакцины и после прививки от гриппа.

12 октября в Минздраве опровергли сообщения о начале вакцинации детей и подростков от коронавируса через две недели. В ведомство поступило множество обращений на эту тему, но информация, опубликованная в СМИ, не соответствовала действительности.