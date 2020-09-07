Повышенные риски: почему в этом году прививка от гриппа особенно важна

Масштабная вакцинация против гриппа началась в Москве 1 сентября. Из-за пандемии коронавируса россияне больше обычного интересуются прививочной кампанией, отмечают специалисты и видят в этом огромный плюс. Всё дело в том, что в этом году вакцинироваться от гриппа особенно важно, и обусловлена эта рекомендация не только распространением в мире COVID-19. О том, чем чреват отказ от вакцинации, — в материале NEWS.ru.

Прививку от гриппа можно сделать в городских поликлиниках или мобильных пунктах. За деньги федерального бюджета в России в этом году планируется вакцинировать 60% населения страны, что является рекордом за всю историю. Кроме того, привиты будут 75% людей из групп риска, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также после ноября-декабря планируется массовая вакцинация россиян от коронавируса, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. В первую очередь вакцину будут отгружать для медицинских работников и педагогов. Тем не менее её уже успели сделать мэр столицы Сергей Собянин, дочь президента Владимира Путина, министр обороны Сергей Шойгу и глава Минпромторга Денис Мантуров. Побочными действиями российской вакцины от COVID-19 могут быть озноб, повышение температуры и тошнота. По словам Собянина, после прививки он полдня чувствовал небольшие головные боли и «какую-то тяжесть».

В этом году россияне больше обычного заинтересованы кампанией по вакцинации от гриппа. В особенности речь идёт о пациентах, у которых слабый иммунитет. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сделать прививку от гриппа крайне важно людям из групп риска. В частности, это касается пациентов с сахарным диабетом, избыточным весом, проблемами с сердцем, заболеваниями бронхолёгочной системы, а также пожилых, женщин в положении и планирующих беременность. Эти категории людей наиболее уязвимы перед вирусом. Кроме того, заболевание чаще вызывает у них нежелательные последствия для здоровья, поясняет Болибок. У женщин в положении, к примеру, иногда прерывается беременность, или же у плода могут появиться аномалии в развитии. Пожилые люди из-за гриппа зачастую сталкиваются с обострением хронических заболеваний, и их организм не всегда способен справиться с «двойной атакой», отмечает иммунолог.

Тяжело болеет и умирает от коронавируса почти тот же самый контингент, который плохо переносит грипп. Всё дело в том, что принцип вирусной атаки на организм в обоих случаях одинаковый. По этой причине пациентам из групп риска крайне желательно сделать прививку от гриппа, чтобы обезопасить себя хотя бы наполовину. Кроме того, вакцинироваться я настоятельно рекомендую россиянам, которые часто контактируют с людьми: врачам, учителям, работникам общественного транспорта и государственных органов. Вакцина от гриппа уже отработана и безопасна. Смысла отказываться от неё нет, рисковать здоровьем не стоит. Прививка даёт 75–80% вероятности, что человек не заразится. И почти 100-процентную гарантию, что заболевание пройдёт в относительно лёгкой форме. Владимир Болибок врач — аллерголог-иммунолог врач — аллерголог-иммунолог

Вакцинироваться специалист также рекомендует в связи с тем, что в этом году в стране ожидается три штамма гриппа 2011, 2013 и 2016 годов. Иммунные системы россиян уже успели подзабыть, как с ними бороться, поясняет врач. Кроме того, за это время в России появилось поколение детей, которые даже не успели столкнуться с данными штаммами.

Коллективного иммунитета от гриппа в этом году нет. По этой причине среди тех, кто не пройдёт вакцинацию, ожидается достаточно высокий уровень заражения, — заявил Болибок.

При этом специалист отметил, что у человека, который заразился гриппом, выше шанс заболеть коронавирусом. Всё дело в том, что в воспалённом состоянии слизистые трахеи и бронхов становятся практически беззащитны при любой другой инфекции.

Тяжёлая форма гриппа приводит к тому, что на некоторое время иммунная система впадает в состояние анергии. По этой причине у пациента зачастую обостряются хронические заболевания, — пояснил Болибок.

Кроме того, врачи пока не могут предсказать, что произойдёт с людьми, которые одновременно заразятся гриппом и COVID-19. Такие случаи в литературе пока не описаны, отмечает Болибок. Связано это с тем, что пандемия коронавируса весной текущего года началась после того, как прошёл сезонный грипп. Тем не менее специалист предполагает, что протекать два заболевания одновременно у пациента будут в тяжёлой форме.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему повысился интерес россиян к вакцинации

Тот факт, что россияне в этом году особенно заинтересованы прививками от гриппа, связан с распространением в мире коронавируса. Из-за ситуации с COVID-19 многие люди столкнулись с пониманием того, что опасность находится рядом и инфекционные заболевания могут привести к летальному исходу. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психолог Ирина Корчагина.

Поскольку сегодня у большинства россиян нет возможности сделать прививку от коронавируса, многие решают хоть как-то обезопасить себя и вакцинироваться от гриппа.

При этом стоит понимать, что даже если бы прививка от COVID-19 была доступна населению уже сейчас, некоторые не стали бы её делать и остановили бы свой выбор на вакцинации от гриппа. Ведь к последней у людей есть определённое доверие. А вот как работает прививка от коронавируса, россиянам ещё до конца не известно. Ирина Корчагина психолог психолог

Специалист отметила, что многим людям вакцинация от гриппа поможет чувствовать себя спокойнее и избавиться от повышенной тревожности. Однако при этом привитым следует помнить, что шанс подхватить заболевание по-прежнему остаётся. По этой причине не следует впадать в крайности и пренебрегать мерами предосторожности, заявила Корчагина.

Между тем желающим вакцинироваться как от гриппа, так и от коронавируса стоит сделать перерыв между прививками. Об этом сообщил вице-президент Российского научного общества иммунологов Иван Козлов. Специалист пояснил, что интервал должен составлять 28 дней, в противном случае вакцинация не даст нужного эффекта. Более того, человек даже может столкнуться с осложнениями.