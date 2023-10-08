Психолог рассказала, как побороть осеннюю депрессию Психолог призвала окружить себя яркими цветами для борьбы с осенней депрессией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Физкультура и яркие цвета в интерьере помогут улучшить настроение в межсезонье, считает психолог Наталья Безгина. По ее словам, которые приводит «Мослента», апатия, слабость, раздражение сопровождают многих людей осенью, а благодаря общению можно с ними справиться.

В общении мы получаем необходимые эмоции. Осенью эмоций меньше, чем летом, меньше совместных путешествий, досуга, поэтому осенью нам недостает положительных эмоций. В общении дополучить их проще всего, — сказала психолог.

Она объяснила, что осенью природа засыпает, то же самое происходит и с человеком, поэтому лучше гулять, ходить в кино и театр, играть в настольные игры. Кроме того, полезно начать ежедневные прогулки, заняться спортом, куда-нибудь съездить.

Безгина рекомендует вспомнить хобби из детства: рисование, шитье, лепка, чтение и стремиться заниматься им раз в неделю. В качестве совета преодолеть осеннюю хандру психолог также посоветовала изучать новые сферы, например науку, кулинарию, историю, литературу.

Ключевым, по мнению эксперта, является интерес, вовлечение в изучение предмета.

Интерес — это базовая эмоция, которая позволяет человеку находиться в позитивном настроении, чувствовать себя включенным в мир, участвовать, выстраивать взаимосвязи с окружающими. Чем больше интереса, тем легче человек проходит сквозь хандру и апатию, свойственную осеннему периоду, — заявила она.

Ранее психолог Александра Малахова дала советы, как избавиться от «синдрома отложенной жизни». Многие люди, по ее словам, боятся сделать что-то прямо сейчас, так как не могут преодолеть страх и неуверенность в себе, а иногда просто лень. Подобное состояние может привести к депрессии.