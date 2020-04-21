Прима Большого театра рассказала, как сохранить фигуру на самоизоляции

https://static.news.ru/photo/88419ce8-83cd-11ea-888a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Большого театра Светлана Захарова раскрыла секрет, как ей удаётся сохранять хорошую форму во время режима самоизоляция.

По словам артистки, никакие домашние тренировки не способны противостоять потере необходимой формы для выступлений. Помочь могут только занятия в балетном зале и репетиции с партнёром.

Я, конечно, занимаюсь каждый день. Где-то по два часа. Делаю растяжки, гимнастику на полу. Мышцы качаю, пресс, спина. Потом я становлюсь к балетному станку, который есть у меня дома, — рассказала она «Ридусу».

Балерина призналась, что для неё такая нагрузка, конечно, не совсем продуктивная поддержка формы, чем занятия в театре.

Кроме того, Захарова пытается вести своё питание также, как и в те дни, когда у неё была работа в театре.

Нет никогда полноценного обеда и ужина. Завтрак небольшой и один раз в день полноценный приём пищи. Когда меньше физическая нагрузка, необходимо строже ограничивать себя в еде, — отметила балерина.

Как писал NEWS.ru ранее, режим самоизоляции позволит россиянам заняться корректировкой своего питания и сбросить за месяц от трёх до пяти килограммов. Так считает врач-диетолог Светлана Исакова. Формулу расчёта калорий легко найти в Интернете, самая востребованная из них — формула Харриса — Бенедикта.