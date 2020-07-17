Представитель ВОЗ оценила шансы наступления второй волны COVID-19 в РФ

https://static.news.ru/photo/16e6bf3c-c82f-11ea-a450-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о распространении коронавируса. По её словам, второй волны заболевания не произойдёт, если система здравоохранения сможет быстро находить и изолировать новых заражённых.

Она отметила, что властям необходимо проявить осторожность, так как вирус известен человечеству всего шесть месяцев. Другие страны, которым удалось добиться низкой заболеваемости, сейчас фиксируют новые проникновения заболевания в чувствительную популяцию. Это произошло, например, после открытия школ в Израиле.

Так что, что такое вторая волна? Это когда идёт практически рост случаев без контроля. Если система здравоохранения, Роспотребнадзор в России и эпидемиологический надзор в других странах готовы быстро обнаружить новых инфицированных, подозрительные случаи, тестировать, если COVID-подтверждённые — изолировать и лечить, и при этом очень быстро, в течение 72 часов, найти все контакты или как можно больше, и поставить их на 14-дневный карантин — тогда второй волны, которая может быть огромной, — не будет, — сказала она в эфире «Москва FM».

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что все российские регионы прошли пик пандемии. По его словам, она перешла в стадию угасания.