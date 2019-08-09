Сон — одна из важнейших составляющих жизни. От того, как долго и качественно человек отдыхает, зависит его здоровье, а также общее состояние в течение дня. Врач-сомнолог Елена Царева в разговоре с News.ru отметила, что одной из составляющих хорошего сна является правильно выбранное положение тела.

Как сообщил специалист, исследования учёных показали, что во время сна из организма выводятся вредные продукты обмена веществ, которые накапливаются в течение дня. В частности — белок амилоид. Когда человек спит на боку, скорость этого процесса является максимальной. В положении на спине она замедляется. А во время отдыха на животе и вовсе прекращается. По этой причине, как отмечает сомнолог, для безопасности здоровья и профилактики таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, рекомендуется спать на боку. Причём для здорового человека нет разницы — на правом или на левом. Однако второй вариант может не подойти тем, у кого есть сердечная недостаточность. На спине врач не рекомендовал спать людям, которые храпят и имеют нарушения дыхания во сне. Потому что в таком случае у человека может запасть язык и перекрыть дыхательные пути при заложенности носа.

Сон на животе не только останавливает процесс вывода вредных продуктов обмена веществ, но и неблагоприятно сказывается на позвоночнике — в частности, в шейном отделе. Так как мышцы в течение длительного времени находятся в перерастянутом состоянии, такое положение при отдыхе может приводит к гипертонусу и болям. Поэтому если человек спал глубоко и не переворачивался на бок или на спину, с утра он будет ощущать скованность движений в шее. Это, как отмечает Елена Царева, может приводить к головокружению, повышению артериального давления и головным болям. Однако у сна на животе есть и положительные стороны — он помогает справиться с вздутием и газообразованием.

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Как приучить себя к нужной позе

Так как во сне человек себя не контролирует, зачастую ему сложно приучить себя отдыхать в предпочтительном для него положении. Однако помочь в этом случае могут запоминающие форму тела ортопедические подушки и валики, которые частично ограничивают переворот на спину. От этих вещей человек сможет отказаться через три–четыре недели, когда у него сформируется необходимый рефлекс. Существуют также устройства, которые при помощи вибрации или электрических стимулов «подбуживают» человека, когда он принимает нежелательную позу. Однако, как отмечает сомнолог, такие средства недостаточно эффективны.

Полезно ли спать на полу

Достаточно распространено мнение о том, что людям с кривой осанкой следует спать на полу. Многие утверждают, что такой способ поможет справиться с проблемой. Однако Елена Царева с этим не согласна.

Мы стремимся к ортопедической форме матраса, когда независимые пружины (чем больше — тем лучше) сохраняют горизонтальное положение позвоночника. В случае же, когда человек спит без матраса на полу, его шея запрокидывается и перегибается. На жёсткой поверхности я бы спать не рекомендовала. Какой-то пользы от этого способа для сна я как сомнолог не вижу. Тем более если человек всё время спал на мягком или среднем матрасе, а тут перекладывается на пол. Елена Царева врач-сомнолог

Мануальный терапевт, эксперт по работе с позвоночником Александр Волосков, в свою очередь, считает, что в определённых случаях сон на полу действительно может быть полезным. Влияние этого способа на здоровье зависит от того, с какой проблемой столкнулся человек. Если мышцы спины у него ослаблены, отдыхать следует на мягкой поверхности, так как жёсткая будет деформировать позвоночник и мышцы не смогут это компенсировать. В таком случае общее состояние поспавшего на полу человека ухудшится. Если же мышцы спины находятся в тонусе — можно попробовать поспать на жёсткой поверхности. Главное — чтобы человеку это было удобно.

Самое главное, что должно происходить во время сна, — расслабление глубоких мышц позвоночника. Они дают основное питание дискам. Ночью они должны расслабиться и разжаться, чтобы диск смог набрать в себя нужные ему питательные вещества. Зачастую этого не происходит. Хроническая гипертональность и напряжение, которое накопилось в течение рабочего дня, не проходят — тело не расслабляется даже ночью. Кому-то, чтобы такого не происходило, подходит спать на мягкой поверхности, а кому-то — на жёсткой. Александр Волосков мануальный терапевт, эксперт по работе с позвоночником

Мануальный терапевт заявил, что человек может самостоятельно определить, подходит ли ему сон на полу. Достаточно просто ориентироваться на свои ощущения. При этом нужно понимать, что в какой-то период ночной отдых на твёрдой поверхности может оказывать положительное влияние на общее состояние, а в другой — нет. Это зависит от физической активности в течение дня, образа жизни и даже от времени года.