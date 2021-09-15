«Посмотреть правде в глаза»: психолог назвала способы борьбы с выгоранием

Социологи установили, что 64% россиян столкнулись с эмоциональным выгоранием. Психолог-супервизор Наталья Панфилова рассказала NEWS.ru, что для борьбы с выгоранием следует высыпаться, переключаться на другой вид деятельности и снижать нагрузки.

Эмоциональное выгорание как правило связано с тем, что человек не рассчитал свои силы и переоценил свои возможности. Это не так неожиданно, что ты встал с утра — и у тебя эмоциональное выгорание. Как правило, это происходит постепенно, — сообщила специалист.

По её словам, признаками выгорания может стать быстрая утомляемость и частая раздражительность, невозможность сосредоточиться на работе, а также нелепые ошибки, связанные с невнимательностью.

Как правило, это некий разрыв между возможностями этого человека и тем, что он сам себе навязывает. Здесь важно посмотреть правде в глаза и понимать, что тебе точно нужен отпуск или нужно меньше работать, и в зависимости от этого предпринимать какие-то шаги, — подчеркнула Панфилова.

Эмоциональное выгорание также негативно сказывается на здоровье. Организм пытается справиться с этим состоянием, иммунитет подрывается, и в нём образуется брешь.

Панфилова посоветовала больше спать относительно своей нормы сна. Например, если человек высыпается за шесть-семь часов, то при эмоциональном выгорании нужно как минимум добавить час сна. Также важно переключаться на другие виды деятельности, к ним относятся щадящие физические нагрузки, которые помогают переключить голову и эмоциональную систему на что-то другое.

Психолог подчеркнула, что при смене деятельности важно делать то, что приносит удовольствие. Она привела в пример ситуацию, когда человек ставит себе целью пробежать вокруг дома 10 кругов, хотя ему совершенно не хочется этого делать.

Такие вещи желаемого результата не приносят. Будут только физическая усталость и на следующий день опять состояние разбитости. Может быть человеку нужно пробежать или пройти вокруг дома, но для этого следует себя как-то замотивировать и договориться с собой или подумать об этом как о каком-то приятном занятии, — отметила Панфилова.

По её словам, при эмоциональном выгорании следует снижать нагрузки и резко переключаться на другой вид деятельности.

Панфилова считает хорошим средством профилактики любого выгорания как профессионального, так и эмоционального умение смотреть правде в глаза. Она привела в пример ситуацию с устройством на работу, когда человека не устраивает график.

Если человек честно себе говорит, что мне такой график не по зубам, я не смогу всю жизнь так работать — тогда нужно подбирать себе такой график работы и график жизни, которые человеку подойдут, — сказала эксперт.

Ранее исследовательский центр «Ромир» выяснил, что две трети россиян (64%) столкнулись с эмоциональным выгоранием в этом году. Проблема обошла лишь 20% респондентов. На выгорание пожаловались те россияне, кто в той или иной степени надолго задерживается на работе, а также же не чувствует себя счастливым.