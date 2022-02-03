Попова высказалась об иммунитете после «омикрона» и «дельты»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не смогла ответить, защитит ли иммунитет, выработанный организмом после заражения «омикроном», от «дельта»-штамма. По её словам, пока однозначного ответа на этот вопрос нет. Этот вопрос Попова обсудила с Наилёй Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

Это крайне интересный вопрос, и им сейчас озадачены учёные во всём мире и учёные в РФ. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня учёные занимаются изучением этого вопроса, — сказала она.

Попова заявила, что карантин для граждан, контактировавших с заболевшими COVID-19, будет отменён. Причина — в особенностях эпидемического процесса «омикрон»-штамма: ограничительные меры просто потеряли смысл. По словам Поповой, изменить эпидемиологическую тактику может новый штамм коронавируса, потому что всё зависит от свойств возбудителя.

Глава Роспотребнадзора также затронула вопрос лечения гриппа и ковида, отметив, что тактика диаметрально противоположная. Она посоветовала россиянам, у которых есть симптомы ОРВИ, обращаться в медицинские организации, чтобы сдать тесты на коронавирус. Это поможет в лечении гриппа, потому что в России также высокий удельный вес этого вируса. Правильное лечение можно подобрать, зная диагноз наверняка.

Попова пояснила, что при ковиде есть риск образования тромбов, а при гриппе наоборот, может быть чрезмерное кровотечение.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал врачебную практику по использованию кроверазжижающих препаратов при лечении пациентов с лёгким течением коронавируса. Он пояснил, что, согласно рекомендациям Минздрава РФ, такие действия противопоказаны, так как у людей может начаться кровоизлияние в мозг и желудок.