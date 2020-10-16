Попова: власти делают всё, чтобы не перегрузить систему здравоохранения

https://static.news.ru/photo/d13ea70a-0fce-11eb-9686-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские власти принимают все необходимые меры, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Однако каждый житель страны должен прилагать все усилия для профилактики коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
При этом она отметила, что ждать выхода на плато не стоит, а нужно «срочно снижаться и для этого есть все основания».
Государство принимает сегодня максимальные меры в Российской Федерации, чтобы не было перегрузки здравоохранения, чтобы помощь была оказана каждому. Каждый из нас сегодня должен сам отреагировать правильным образом, — приводит её слова ТАСС.
Глава Роспотребнадзора призвала граждан не рисковать своим здоровьем и здоровьем близких.
Хорошо бы всегда помнить о своих близких, о людях, которым он дорог, и что его нездоровье может обернуться крайне печально и для него, и для тех людей, с кем он рядом, — сказала она.
Что касается новой вспышки COVID, то волна поднялась одномоментно и по всей России, а вот весной опасная инфекция распространялась постепенно. Как пояснила Попова, дело в том, что не все жители страны ответственно относились к мерам предосторожности.
Как писал NEWS.ru, ранее Попова подчеркнула добровольный принцип вакцинации.