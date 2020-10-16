Попова: власти делают всё, чтобы не перегрузить систему здравоохранения

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На данный момент медики пока не могут прогнозировать, насколько тяжёлой может быть форма коронавируса у заразившихся пациентов. Именно из-за этого рисковать своим здоровьем нельзя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

К сожалению, мы не полностью осознаём коварство вируса. Мы сегодня не можем прогнозировать, какой тяжести развитие будет у человека, если он заболеет — даже если он хорошо физически подготовлен, даже...