News.ru проанализировал самые популярные поисковые запросы россиян в системе «Яндекс», касающиеся приготовления пищи. Чаще всего пользователи ищут рецепты салатов — более 7 млн запросов за последний месяц, на втором месте — рецепты торта — более 5,6 млн запросов за сентябрь, на третьем месте — варианты приготовления курицы — 4,3 млн запросов, на четвёртом — картошка, более 3,4 млн раз пользователи искали рецепты по этому запросу. Пятое место поделили «мясо», «суп», «пирог» — 3,3 млн запросов.
От чего зависит пристрастие человека к той или иной пище — News.ru спросил экспертов. Оказалось, что за вкусовые пристрастия «отвечает» многое: гены, воспитание, состояние здоровья и психики.
Вкусовые рецепторы, расположенные на языке и задней стенке ротовой полости, «сообщают» мозгу, что именно оказалось во рту: конфета, мясо или апельсин.
Эти «сосочки» дают людям возможность распознавать пять основных вкусов: сладкий, кислый, солёный, горький и вкус «умами». Сегодня обсуждаются и другие вкусы, пока не включённые в фундаментальную классификацию: жирный, лакричный, вкус чистой воды, металлический вкус и вкус кальция.
Родом из детства
Рацион питания семьи определяет вкусовые предпочтения человека в будущем. Обычно то, чем питался ребёнок в первые семь лет своей жизни, навсегда становится ему привычной и любимой пищей — об этом в беседе с News.ru сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Именно поэтому столько людей неравнодушны к сладостям, ведь ими обычно угощают маленьких детей.
Даже если в младенчестве человека не закармливали конфетами и шоколадом, он может испытывать во взрослом возрасте тягу к ним из-за недостатка в организме сложных углеводов. Они содержатся в крупах, кукурузе, макаронах твёрдых сортов. Тяга к шоколаду может пройти без следа, если человек будет начинать день с тарелки каши или тоста зернового хлеба.
Неприятие некоторых продуктов питания может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Сам человек может даже не знать о них, но организм часто оказывается «умнее».
Кстати, беременных женщин обычно тянет именно на те вещества, которых не хватает в их организме. Например, если наблюдается дефицит витамина С, даме хочется отвара шиповника или апельсинов.
Это всё гены
Любит человек рыбу или его тошнит даже от запаха — часто прописано в генах. Причина этого часто кроется в полиморфизмах — небольших индивидуальных отличиях в структуре генов, которые передаются по наследству. Поэтому семейные привычки в питании часто обусловлены общим набором генов.
Так, полиморфизм в одном из генов связан с сильным неприятием горького вкуса, сообщил в беседе с News.ru руководитель лаборатории геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Алексей Москалев. Для таких людей брокколи, кофе, чай, цитрусовые, шоколад будут невкусными из-за повышенной чувствительности к горькому.
Полиморфизм в других генах способствует большой любви к сладкому. Такой человек может с лёгкостью съесть полторта или килограмм конфет. Секрет в том, что сладкое им кажется более пресным, чем другим людям. Люди с такими особенностями чаще других страдают избыточным весом.
Полиморфизм в других генах также провоцирует повышенную тягу к солёным продуктам. Любители копчёного кальмара, селёдки, солёных огурцов такими рождаются. Часто эти люди проявляют и повышенный интерес к алкоголю.
Недостаток ласки и избыток агрессии
Любители печенья, пирожных, конфет, мармелада и прочих сладостей часто испытывают так называемый «тактильный голод», сообщил в беседе с News.ru клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. Проще говоря, людям не хватает приятных телесных ощущений, например объятий или интимной близости.
Чрезмерные любители мяса, по мнению эксперта, имеют повышенный уровень агрессии, часто подавленной. Это личности с низким чувством эмпатии (осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. — News.ru). Люди тонко чувствующие, сострадательные обычно бывают равнодушны к мясу, среди них больше вегетарианцев.
Мужчины и дамы, которые предпочитают фрукты или овощи, наоборот, чаще пассивные натуры. Они сторонятся общества, любят одиночество и не заводят много друзей. Однако, по словам Анны Ивашкевич, сыроеды часто бывают скрытыми агрессорами. Они настаивают на своём и не идут на компромиссы.
Любители мягкой пищи — каш, крем-супов, мягкого творога, йогуртов — это недолюбленные дети. Им не хватало в детстве родительского внимания и поддержки. Часто они испытывают психологические проблемы.
Также Анна Ивашкевич отметила, что о человеке может многое рассказать выбор тарелки. Любители глубокой посуды — закрытые люди, а плоских тарелок, наоборот, — общительные и открытые.