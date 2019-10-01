News.ru проанализировал самые популярные поисковые запросы россиян в системе «Яндекс», касающиеся приготовления пищи. Чаще всего пользователи ищут рецепты салатов — более 7 млн запросов за последний месяц, на втором месте — рецепты торта — более 5,6 млн запросов за сентябрь, на третьем месте — варианты приготовления курицы — 4,3 млн запросов, на четвёртом — картошка, более 3,4 млн раз пользователи искали рецепты по этому запросу. Пятое место поделили «мясо», «суп», «пирог» — 3,3 млн запросов.

От чего зависит пристрастие человека к той или иной пище — News.ru спросил экспертов. Оказалось, что за вкусовые пристрастия «отвечает» многое: гены, воспитание, состояние здоровья и психики.

Вкусовые рецепторы, расположенные на языке и задней стенке ротовой полости, «сообщают» мозгу, что именно оказалось во рту: конфета, мясо или апельсин.

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Эти «сосочки» дают людям возможность распознавать пять основных вкусов: сладкий, кислый, солёный, горький и вкус «умами». Сегодня обсуждаются и другие вкусы, пока не включённые в фундаментальную классификацию: жирный, лакричный, вкус чистой воды, металлический вкус и вкус кальция.

Родом из детства

Рацион питания семьи определяет вкусовые предпочтения человека в будущем. Обычно то, чем питался ребёнок в первые семь лет своей жизни, навсегда становится ему привычной и любимой пищей — об этом в беседе с News.ru сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Именно поэтому столько людей неравнодушны к сладостям, ведь ими обычно угощают маленьких детей.

Даже если в младенчестве человека не закармливали конфетами и шоколадом, он может испытывать во взрослом возрасте тягу к ним из-за недостатка в организме сложных углеводов. Они содержатся в крупах, кукурузе, макаронах твёрдых сортов. Тяга к шоколаду может пройти без следа, если человек будет начинать день с тарелки каши или тоста зернового хлеба.

Неприятие некоторых продуктов питания может сигнализировать о проблемах с желудочно-кишечным трактом. Сам человек может даже не знать о них, но организм часто оказывается «умнее».

Например, люди интуитивно отказываются от молочных продуктов, если у них случается небольшое вздутие живота от них. Организм «запоминает» это состояние и даёт сигнал мозгу — я это не люблю. Нурия Дианова диетолог и гастроэнтеролог

Кстати, беременных женщин обычно тянет именно на те вещества, которых не хватает в их организме. Например, если наблюдается дефицит витамина С, даме хочется отвара шиповника или апельсинов.

Это всё гены

Любит человек рыбу или его тошнит даже от запаха — часто прописано в генах. Причина этого часто кроется в полиморфизмах — небольших индивидуальных отличиях в структуре генов, которые передаются по наследству. Поэтому семейные привычки в питании часто обусловлены общим набором генов.

Так, полиморфизм в одном из генов связан с сильным неприятием горького вкуса, сообщил в беседе с News.ru руководитель лаборатории геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Алексей Москалев. Для таких людей брокколи, кофе, чай, цитрусовые, шоколад будут невкусными из-за повышенной чувствительности к горькому.

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Полиморфизм в других генах способствует большой любви к сладкому. Такой человек может с лёгкостью съесть полторта или килограмм конфет. Секрет в том, что сладкое им кажется более пресным, чем другим людям. Люди с такими особенностями чаще других страдают избыточным весом.

Полиморфизм в других генах также провоцирует повышенную тягу к солёным продуктам. Любители копчёного кальмара, селёдки, солёных огурцов такими рождаются. Часто эти люди проявляют и повышенный интерес к алкоголю.

Что касается кислого вкуса, его генетика более загадочна и ещё не выяснена до конца, вероятно, он связан с селективным каналом протона водорода (он определяет кислотность), который функционирует в клетках рецепторов вкуса. Алексей Москалев руководитель лаборатории геропротекторных и радиопротекторных технологий Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН

Недостаток ласки и избыток агрессии

Любители печенья, пирожных, конфет, мармелада и прочих сладостей часто испытывают так называемый «тактильный голод», сообщил в беседе с News.ru клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников. Проще говоря, людям не хватает приятных телесных ощущений, например объятий или интимной близости.

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Чрезмерные любители мяса, по мнению эксперта, имеют повышенный уровень агрессии, часто подавленной. Это личности с низким чувством эмпатии (осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. — News.ru). Люди тонко чувствующие, сострадательные обычно бывают равнодушны к мясу, среди них больше вегетарианцев.

Женщин, которые любят мясо, можно назвать мужественными. Они занимают активную позицию, сами принимают решения, не признают авторитетов. Анна Ивашкевич нутрициолог, психотерапевт, специалист по расстройствам пищевого поведения

Мужчины и дамы, которые предпочитают фрукты или овощи, наоборот, чаще пассивные натуры. Они сторонятся общества, любят одиночество и не заводят много друзей. Однако, по словам Анны Ивашкевич, сыроеды часто бывают скрытыми агрессорами. Они настаивают на своём и не идут на компромиссы.

Любители мягкой пищи — каш, крем-супов, мягкого творога, йогуртов — это недолюбленные дети. Им не хватало в детстве родительского внимания и поддержки. Часто они испытывают психологические проблемы.

Также Анна Ивашкевич отметила, что о человеке может многое рассказать выбор тарелки. Любители глубокой посуды — закрытые люди, а плоских тарелок, наоборот, — общительные и открытые.