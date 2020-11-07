Отопительный сезон: сухой воздух увеличивает риск заражения COVID-19

Из-за особенностей климата россиянам приходится на протяжении полугода обогревать квартиры и офисы. Однако горячие батареи не только обеспечивают горожан теплом, но и сушат воздух. Впоследствии человек становится более уязвим перед вирусными заболеваниями, а также регулярно сталкивается с сонливостью и усталостью. О негативном влиянии отопления на здоровье россиян, а также о том, как его нивелировать NEWS.ru рассказали эксперты.

Горячие батареи повышают температуру воздуха, что приводит к снижению его влажности с 40-60% до 20-30%. В таких условиях кровь в организме человека загущается и начинает хуже переносить кислород. Это может приводить к повышению давления, сонливости, постоянной усталости и снижению работоспособности, пояснила терапевт Ольга Бурлакова.

В отопительный сезон многие россияне также могут сталкиваться с сухостью глаз, которая способна приводить к возникновению конъюнктивита. Всё дело в том, что при недостатке влаги выведение инородных частиц из этого органа затрудняется.

В отопляемом помещении человек также может сталкиваться с сухостью слизистой носа, которая защищает организм от вирусов, в частности COVID-19.

Поддержание слизистой носа в увлажнённом состоянии обеспечивает местный иммунитет. Кроме того, сама влага выполняет барьерную функцию. Если же слизистая носа пересушена, у человека больше вероятности заразиться респираторными заболеваниями. Не зря люди начинают чаще сталкиваться с ними осенью и зимой — ведь именно в этот период квартиры отапливаются и влажность воздуха снижается Ольга Бурлакова терапевт и специалист по оздоровлению терапевт и специалист по оздоровлению

Больше влаги

Нивелировать негативное воздействие отопления помогут увлажнители воздуха. Если нет возможности обеспечить устройством каждую комнату, в приоритет следует поставить детскую, считает Бурлакова.

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Повысить влажность воздуха также поможет сушка белья в комнате. Мокрые вещи даже можно повесить на дверях. Кроме того, рекомендуется ставить рядом с батареями ёмкости с водой, поясняет терапевт. Также не стоит забывать проветривать квартиру — как минимум три раза в день по 15 минут.

Если при соблюдении всех этих рекомендаций человек по-прежнему сталкивается с сухостью глаз и слизистой носа, следует использовать специальные капли, — пояснила Бурлакова.

Во время отопительного сезона также важно помнить о питьевом режиме и правильном рационе. Когда в квартирах и офисах работают батареи, организм начинает больше нуждаться в простой воде. Даже люди, которые привыкли заменять её другими напитками, начинают ощущать сильную жажду. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Коварство жажды заключается в том, что многие путают её с желанием перекусить. По этой причине с началом отопительного сезона некоторые россияне набирают лишние килограммы, поясняет специалист.

Нагретый воздух также приводит к сухости кожи лица, тела и головы. Избавиться от неё помогут полиненасыщенные жирные кислоты омега 3, 6 и 9. Они в большом количестве содержатся в глубоководной жирной рыбе (скумбрия, форель), авокадо и качественном масле, которым можно заправлять салаты.

Тем не менее, чтобы в полной мере насытить организм полиненасыщенными жирными кислотами рекомендую принимать их в виде биологически активных добавок. Всё дело в том, что даже включив в рацион рыбу, полностью восполнить недостаток омеги вряд ли удастся Светлана Титова диетолог диетолог

Между тем, в отопительный сезон особо важно потреблять большое количество овощей. За счёт высокого содержания клетчатки они способствуют правильной работе кишечника и как следствие усвоению омеги 3,6 и 9, пояснила Титова.