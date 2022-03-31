Остеопат рассказал, как сохранить опорно-двигательный аппарат после 50 лет

Чтобы сохранить опорно-двигательный аппарат после 50 лет необходимо соблюдать режим, не перенапрягаться и хорошо питаться. Об этом NEWS.ru заявил врач-остеопат, невролог Александр Евдокимов.

По его словам, проблемы с опорно-двигательным аппаратом начинаются примерно в 45 лет и «аукаются» к 60 годам. Поэтому в этот период жизни нужно быть особенно внимательным. Большие проблемы создают как чрезмерные нагрузки, например, интенсивное занятие спортом, так и гиподинамия. Кроме того, немаловажную роль играет питание.

Сегодня в еде много химических добавок, они оказывают негативное влияние на обмен веществ. Состояние опорно-двигательного аппарата напрямую зависит от обменных процессов в организме, желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, желудка. Неправильно питание может привести к дефициту микроэлементов в организме или его избытку. И то и другое плохо, — сообщил он.

По его словам, к примеру, соли тяжёлых металлов накапливаются в организме. Они способны оказать токсические воздействие в том числе и на опорно-двигательный аппарат.

Евдокимов порекомендовал не есть плотно на ночь, соблюдать режим отдыха, не перенапрягаться, спортом заниматься умеренно. Кроме того, нужно обратить внимание на свои любимые неправильные «привычные позы». Зачастую они вредны.

Ранее остеопат Александр Евдокимов рассказал, как распознать перелом ребра. По его словам, о полученной травме могут свидетельствовать гематомы на грудной клетке, своеобразный «домик» в месте перелома, хотя его не всегда можно обнаружить, и резкая боль при глубоком вдохе.